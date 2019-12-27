Рост пенсий, программа медицинских гарантий и доступное кредитование бизнеса: топ изменений 2020 года (видео)

В 2020 году жителей Украины ждет ряд изменений.

Рост пенсий, повышение зарплат и доступное кредитование, а еще новые правила трансплантации и 4G в метро Киева уже с Нового года.

Минимальная зарплата, согласно проекту госбюджета на 2020 год, увеличится на 550 грн, до 4723 грн (4173 грн по состоянию на декабрь 2019 г.). Минимальный размер оплаты труда за 1 час составит 28,31 грн (было 25,13 грн).

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Минимальная пенсия с 1 января 2020 года составит 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум на одного человека составит 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн.

С начала 2020 года в Украине начнут проводить операции по трансплантации органов. Несмотря на различные слухи, запуск системы трансплантации не откладывается на год. Переносят только обязательность функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации. Это сделано для того, чтобы не заблокировать проведение трансплантации вообще, как это было в начале этого года. А единая информационная система – по сути огромная база данных о реципиентов, трансплант-координаторов, пациентов и тех, кто при жизни отказался быть донором – эта база будет действовать в тестовом режиме с апреля 2020. А к 2021о года должна заработать в рабочем режиме.

С 1 февраля 2020 года заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, что предполагает доступное кредитование под 5-9% годовых.

Предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Кредиты можно брать в любой сфере деятельности, в частности в таких как энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.

3 25 февраля в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 грн, а в середине 2020 года в обращение введут монеты номиналом 10 гривен.

С 1 марта 2020 года украинцы будут ездить в РФ по загранпаспортам. Также уменьшается время прохождения пограничного контроля. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

С 1 апреля 2020 года в Украине стартует программа медицинских гарантий - перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Приоритет – это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопия для раннего выявления рака, маммография, роды и лечения новорожденных. За эти услуги НСЗУ перечислять медучреждениям средства по повышенному тарифу.

В первом квартале 2020 года в метро Киева начнут внедрять Интернет стандарта 4G. Планируется, что 4G Internet заработает на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская". Ожидается, что до конца 2020 - начала 2021 года 4G будет работать на всех станциях и во всех туннелях.

С 10 ноября по 23 декабря 2020 года планируют провести Всеукраинскую перепись населения.