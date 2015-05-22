Фонд Ложкина собрал на аукционе свыше 10 млн грн для детского кардиоцентра

Средства на эту аппаратуру Благотворительный фонд Ложкина собрал в ходе благотворительного аукциона, состоявшегося 19 мая в «Мыстецьком арсенале» в рамках проекта «Искусство ради жизни», на котором с молотка за 10 млн 207 тыс. 125 грн ушли 80 работ современных украинских художников, соообщает ЛигаБизнесИнформ.

Глава Администрации Президента Украины Ложкин на открытии аукциона сказал: «Наша страна – страна воюющая, но каждая война заканчивается. В Киеве есть уникальный детский хирургический кардиоцентр, которым руководит профессиональный хирург Илья Емец. В нем делается около двух тысяч операций ежегодно».

Он напомнил, что в Украине каждый год рождается больше 5 тысяч детей с проблемами сердца.

В свою очередь директор Благотворительного фонда Надежда Шаломова подчеркнула: «Мы уверены, что искусство сегодня существует не только ради искусства, оно способно спасать и дарить надежду. Именно поэтому мы обратились к ведущим современным украинских художникам с просьбой помочь нам собрать средства для приобретения уникального оборудования, которое позволит спасти жизни сотен украинских детей. Мы благодарны, что они откликнулись и предоставили свои работы для благотворительного аукциона».

Она также поблагодарила всех присутствующих в зале гостей за их искреннее желание помочь украинским детям.

«Для меня приятной неожиданностью стало то, что благодаря Фонду Бориса Ложкина и акции «Искусство ради жизни» мы сможем приобрести современный аппарат, который поможет спасти не одну детскую жизнь», - отметил директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Илья Емец.