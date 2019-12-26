Окупанты остановили на Керченском мосту автобус с крымскими татарами для допроса – правозащитники

Девять крымских татар возвращались из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Росийские окупанты остановили на Керченском мосту автобус с крымскими татарами для проведения допроса.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, крымские татары возвращались из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

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"25 декабря в 22.05 при въезде в Крым на Керченском мосту частный автобус с девятью крымскими татарами был остановлен сотрудниками полиции. У всех находящихся в автобусе проверили документы. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены, а их самих потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения. Сославшись на 51 ст. Конституции РФ, они отказались от дачи каких-либо ответов", - говориться в сообщении.

Задержанные считают это обстоятельство актом давления на крымскотатарский народ с целью воспрепятствования посещению судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам.

Среди задержанных были Сабри Селяметов, Осман Хощу, Зекий Куламетов, Рустем Куркчи и Сейдамет Мустафаев.

"После опроса всех находящихся в автобусе осмотрели через детектор металлоискателя. Также был проведён осмотр транспорта. После этого задержанных отпустили. Сейчас все они возвращаются домой", - заявили правозащитники.

Справка УНИАН. 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте незаконно вывезли в РФ.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

В частности, их обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». С сентября по ноябрь почти всех фигурантов второй симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из РФ в Крым для проведения следственных мероприятий, в том числе опознания засекреченным свидетелем.

Всем фигурантам дела продлили аресты до середины февраля 2020 года.