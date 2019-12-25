Кабмин увеличил соцпомощь сиротам на более чем 1000 гривень и детям с инвалидностью - на три тысячи

Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.

Правительство приняло постановление, которым увеличило с января 2020 года социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем официальном телеграмм-канале.

Как сообщает премьер, в 2020 году возрастет размер помощи на одного человека: на более 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также постановлением правительства увеличена помощь на более 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Ранее премьер-министр высказывался, что задача правительства – создать условия, чтобы дети-сироты воспитывались в семьях. Напомним, в Украине более 100 тысяч детей живут и учатся в интернатах, из которых 6 тысяч – сироты.