Милиция задерживает протестующих под Радой - СМИ

Об этом "Украинской правде" рассказала одна из активисток Юлия Сало.

По ее словам, на данный момент уже задержаны около 12 человек.

Милиция объясняет активистам, что их задерживают "для проверки".

Как известно, в четверг под Радой собрались протестующие, которые требовали принять законопроект о реструктуризации валютных кредитов. Они перекрывали дорогу и зажигали шины.

Ранее ИнфоВойска Министерства информполитики отмечали, что тему "финансового майдана" раскручивают в соцсетях боты Кремля.

Читайте такжеАктивисты "финансового майдана" в очередной раз заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады

Верховная Рада в четверг после положительного голосования за законопроект (№1558-1) во втором чтении ("за" - 227 голосов) не смогла поддержать его в целом и проголосовала за подготовку его по сокращенной процедуре к третьему чтению.

Некоторые участники акции приняли решение остаться на ночь у здания Верховной Рады.

В ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали четыре милиционера.