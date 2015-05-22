Милиция задерживает протестующих под Радой - СМИ
Активистов так называемого "финансового майдана" забирают в РОВД.
Об этом "Украинской правде" рассказала одна из активисток Юлия Сало.
По ее словам, на данный момент уже задержаны около 12 человек.
Милиция объясняет активистам, что их задерживают "для проверки".
Как известно, в четверг под Радой собрались протестующие, которые требовали принять законопроект о реструктуризации валютных кредитов. Они перекрывали дорогу и зажигали шины.
Ранее ИнфоВойска Министерства информполитики отмечали, что тему "финансового майдана" раскручивают в соцсетях боты Кремля.
Читайте такжеАктивисты "финансового майдана" в очередной раз заблокировали движение транспорта возле Верховной Рады
Верховная Рада в четверг после положительного голосования за законопроект (№1558-1) во втором чтении ("за" - 227 голосов) не смогла поддержать его в целом и проголосовала за подготовку его по сокращенной процедуре к третьему чтению.
Некоторые участники акции приняли решение остаться на ночь у здания Верховной Рады.
В ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали четыре милиционера.