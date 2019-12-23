Глава Фрунзенского райсуда Харькова отклоняет все ходатайства по обыскам в игральных заведениях - СМИ

20 декабря Кабинет Министров выпустил распоряжение «О противодействии игорному бизнесу».

Глава Фрунзенского районного суда города Харькова Элина Силантьева отклоняет все ходатайства органа следствия о предоставлении санкций на проведение обысков в игральных заведениях города. Об этом сообщил источник в Национальной полиции Украины, пишет издание Версии.

Источник уточнил, что «например, из 16 ходатайств, направленных 21 декабря 2019 года в Фрунзенский районный суд Харькова, половина просто не была принята канцелярией по устному распоряжению председателя суда, а половина отклонена».

«Не смотря на то, что 21 декабря, согласно решению Кабинета Министров, было признано официальным рабочим днем, отказы в принятии ходатайств канцелярией Фрунзенского суда были мотивированы тем, что они поданы после 12.00. Это притом, что рабочий день в суде заканчивается в 17.30», отметил источник.

По его словам, «все остальные ходатайства Элина Силантьева, которая не должна была в этот день исполнять обязанности следственного судьи, рассмотрела сама, отказав правоохранителям не только в проведении обысков, но и в аресте игрального оборудования, изъятого в салоне, функционирующем, несмотря на все запреты. Причиной отказа в последнем случае Силантьева указала отсутствие в поданном ходатайстве мобильного телефона собственника, который, к слову, лично присутствовал в суде. Решение Элины Евгеньевны обеспечило нарушителю фору в два дня, чтобы успеть вывезти оборудование».

Источник сообщил, что «в понедельник, 23 декабря, органом следствия ходатайства были повторно направлены в суд».

«Остается надеяться, что действия главы Фрунзенского районного суда Силантьевой окажутся в фокусе внимания НАБУ, ГБР и Высшего совета правосудия, а вся эта, без преувеличения, вопиющая ситуация, станет предметом серьезной дискуссии в Зе-команде, которая ранее обещала стране перезагрузку судебной системы», подчеркнул он.

По информации харьковских антикоррупционных активистов, «своим карьерным взлетом и местом председателя суда Элина Силантьева обязана романтическим отношениям с главой харьковского областного аппеляционного суда времен Януковича - Андреем Солодковым».

Напомним, что 20 декабря Кабинет Министров выпустил распоряжение «О противодействии игорному бизнесу», а Министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Национальной полиции прекратить функционирование всех игорных заведений в стране до 16 часов 20 декабря 2019 года.