Жители Затоки Одесской области на митинге потребовали отменить решение о застройке пляжной зоны

Поселковый совет Затоки недавно утвердил детальный план территории, которым предусматривается раздел пляжной зоны в 100 метрах от моря, заявили активисты.

Активисты в поселке городского типа Затока Одесской области 23 декабря вышли на митинг к облгосадминистрации против застройки прибрежной зоны, сообщает местное издание "Думская".

По словам митинующих, недавно поселковый совет утвердил детальный план территории, которым предусматривается раздел пляжной зоны в 100 метрах от моря. Они обвиняют и.о. главы поселкового совета Вячеслава Бокия в коррупции.

"Люди вышли на акцию протеста, потому что ни губернатор, ни правоохранительные органы не реагируют. Благодаря местной банде Бокия, мы с каждым днем приближаемся к экологической катастрофе – наши уникальные пляжи могут просто исчезнуть, ведь строят прямо на песке. Много раз мы писали обращения к нашему губернатору, но ответа нет", – цитирует сайт активистку Алену Салаеву.

Представитель ассоциации предпринимателей Затоки Виктор Ткачев добавил, что общественные слушания в поселке проводят формально.

"Проекты решений нам показывают, но вот мнение местных жителей не слышат. Сессии вообще происходят в закрытом режиме, нередко заседания проводят под охраной титушек. Люди постоянно обращаются в суды, но защиты от этих хулиганов и там нет, – заявил он. – Мы уже потеряли Крым, а теперь мы можем потерять еще и Затоку. Курорт не развивается последние пять лет. Банда, которая находится у власти, занимается грабежами, жгут машины активистам, устраивают поджоги гостиниц тем, кто не согласен с их методами ведения бизнеса".

К активистам вышли заместители главы Одесской ОГА и им встретиться в следующий понедельник за круглым столом с экологами и представителями прокуратуры. Жители Затоки заявили, что если такая встреча не поможет, то они заблокируют дороги и железнодорожные пути.

21 декабря сообщила Служба безопасности Украины сообщила, что депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы поселкового совета Затоки поймали на вымогательстве взятки, по версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс. Во время обысков по месту проживания и работы фигурантов сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Бокий также фигурирует в деле о покушении на адвоката Александра Погорелого, представляющего в Украине интересы эстонского инвестора Марселя Вихманна. В конце 2013 года Вихманн начал инвестиционный проект в Затоке стоимостью около €50 млн. На Погорелого было организовано покушение в 2016 году. По словам адвоката, правоохранители установили, что заказчиком убийства был секретарь поселкового совета Вячеслав Бокий, производства по нему и другим обвиняемым были переданы в суд, но их выпустили из-под стражи.

В августе 2019 года на пресс-конференции адвокат рассказал, что в Затоке с 2012 года действует преступная группировка, в которую входят депутаты поселкового совета и представители правоохранительных органов. Адвокат сообщил, что в августе 2015 года от инвестора потребовали долю в бизнесе в 30%, около 35 раз имущество бизнесмена поджигали.