В ГПУ прокомментировали депортацию в Азербайджан блогера Исаева

Объясняют, что решения о его выдаче не принимали.

В Генеральной прокуратуре Украины прокомментировали недавнюю депортацию в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила "Радио Свобода".

В ГПУ объясняют, что не принимали решения о выдаче Исаева Азербайджана.

"Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева к Азербайджану не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве, отвечая на вопрос, известно ли украинским правоохранителям о преступлениях, которые Исаеву инкриминируют на Родине, пояснили, что не могут предоставить такой информации, потому что не принимают участия в расследовании.

Как сообщал УНИАН, Украина депортировала в Азербайджан блогера и политического активиста Эльвина Исаева накануне визита в Баку президента Владимира Зеленского.