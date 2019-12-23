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В ГПУ прокомментировали депортацию в Азербайджан блогера Исаева

09:51, 23 декабря 2019
Общество
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В ГПУ говорят, что такого решения не принимали / фото УНИАН

Об этом пресс-служба ведомства сообщила "Радио Свобода".

В ГПУ объясняют, что не принимали решения о выдаче Исаева Азербайджана.

"Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева к Азербайджану не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве, отвечая на вопрос, известно ли украинским правоохранителям о преступлениях, которые Исаеву инкриминируют на Родине, пояснили, что не могут предоставить такой информации, потому что не принимают участия в расследовании.

Как сообщал УНИАН, Украина депортировала в Азербайджан блогера и политического активиста Эльвина Исаева накануне визита в Баку президента Владимира Зеленского.

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Теги: #новости Украины#ГПУ#блогер#Азербайджан#депортация