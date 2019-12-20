В ГПУ собираются уволить прокуроров по делам Майдана - адвокат

По ее словам, после увольнения прокуроры уже не смогут работать в ГБР.

Адвокат Евгения Закревская заявляет, что в Генеральной прокуратуре Украины с понедельника будут увольнять прокуроров по делам Майдана, не дождавшись подписания президентом закона, который позволит им перейти на работу в Государственный бюро расследований.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

«Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по делам Майдана из ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана», - говорится в заметке Закревской.

Также она напомнила, что уже 31 день досудебное следствие по делам Майдана не осуществляется.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116). Законом, в частности, предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года. 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал этот закон.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.