Пожар в Одессе: в управлении ГСЧС проходят следственные действия

По неподтвержденным данным, уголовное производство открыто непосредственно в отношении должностных лиц областного управления ГСЧС.

Главном управлении ГСЧС в Одесской области проходят следственные действия в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщил УНИАН представитель регионального главка ГСЧС, в настоящее время в управлении правоохранители осуществляют процессуальные действия, в частности, выемку документов.

Как отметил представитель, подобные действия обычно проводятся после пожаров в общественных зданиях, особенно, в случае большого количества жертв и пострадавших.

В то же время, неофициальный источник в региональном главке Нацполиции сообщил УНИАН, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований, а соответствующее уголовное производство открыто непосредственно в отношении должностных лиц областного управления ГСЧС. В последнем эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.