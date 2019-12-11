Пожар в Одессе: в больницах остаются восемь пострадавших

Специалисты уже приступили к расчистке внутреннего двора сгоревшего колледжа.

В больницах остаются еще восемь пострадавших в результате пожара в одесском вузе, произошедшем 4 декабря.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, специалисты уже демонтировали часть аварийной стены и начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушению опасных конструкций с помощью крана и подвесной люльки.

Из 30 пострадавших в больницах остаются восемь человек.

"Всего с начала разборки завала вывезено около 2 тыс. 4 кубометров строительных конструкций. Всего к работам привлечено 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человека и 9 единиц техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Местонахождение 4 человек неизвестно.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. Сегодня, 11 декабря, суд отстранил ее от должности и поместил под круглосуточный домашний арест.