Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева "Градами"

Фигурантка дела Шеремета в личном общении высказывала радикальные взгляды.

Хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в общении с близкими неоднократно обсуждала сценарии дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

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Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам Кузьменко работает детским хирургом В Охматдете, а во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей.

В разговорах с близкими Кузьменко неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки.

«В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии», – отметил Коваль.

Как доказательство была приведена запись телефонного разговора Кузьменко. Ее собеседник рассказывает о комбриге, который готов по соответствующему приказу вместе с бригадой «ехать на Киев».

«И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще», – отметила она.

Дальше они начинают обсуждать, сколько нужно кассет для «Градов», чтобы поразить столицу.

«Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет «Градов» выпустить, да и все», – отметил собеседник.

В ответ Кузьменко отмечает, что Киеву хватит и половины одной кассеты.

Напомним, по версии следствия именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.