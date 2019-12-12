Пожар в одесском колледже: назначена генетическая экспертиза для установления личностей погибших

Кроме того, на экспертизу направлены изъятые на месте трагедии фрагменты электропроводки.

Полиция назначила генетическую экспертизу для установления личностей погибших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, на месте пожара были обнаружены останки 14 человеческих тел.

«На сегодня официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы», - говорится в сообщении.

Также по информации правоохранителей, во время осмотра места трагедии были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.

Отмечается, что по состоянию на 12 декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершен. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.