СБУ разоблачила очередную вербовку ФСБ украинского военного (видео)

Мужчину освободили от уголовной ответственности.

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении факта вербовки военнослужащего российской ФСБ.

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

В СБУ сообщили, что военный, который несет службу в районе ООС, периодически навещал своих родственников в России. Там он попал в поле зрения спецслужб, которые захотели получать от него информацию.

"Представители ФСБ заставили нашего гражданина дать письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного. По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представителей ФСБ также интересовала информация о радиолокационных станциях, в том числе возможностях обнаружения воздушных целей и отслеживания полетов российской авиации.

Читайте такжеВо время последнего обмена России передали четырех украинцев-предателей – СБУ

"Угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, поэтому мужчина обратился в СБУ и рассказал все обстоятельства своей вербовки и полученное поручение", - рассказали в СБУ и добавили, что суд освободил его от уголовной ответственности по причине того, что мужчина не выполнил преступное задание ФСБ.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины спецслужбами Российской Федерации во время его поездки в аннексированный Крым.