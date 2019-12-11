Епифаний заявил, что половина православных Украины являются сторонниками ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины ПЦУ Епифаний заявил, что половина православных верующих среди украинцев являются сторонниками ПЦУ, поэтому должна состояться волна перехода приходов из УПЦ Московского патриархата.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
"Мы видим, что каждый год поддержка Московского патриархата в Украине все падает и падает, и будет падать и дальше. Поэтому логично, что волна перехода в нашу Церковь должна состояться. Почему? Согласно статистике, в Украине сейчас около 70% православных, а из них 50% - сторонники Православной церкви Украины", - сказал Епифаний.
Читайте такжеАрхиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку у стен Кабмина
Епифаний объяснил, что у Московского патриархата больше храмов и те верующие, которые поддерживают ПЦУ, будут побуждать и уже побуждают священнослужителей к переходам.
Он добавил, что Московский патриархат пытается помешать этому процессу.
"Происходят сейчас по Украине сотни судебных исков, такая борьба. Они хотят показать тем лояльным нашим сторонникам в своей среде, что, если вы будете иметь желание прийти, то мы вам создадим такие трудности, которые сейчас есть, например, в Виннице, в других епархиях и приходах. Но в определенное время все это совпадет и будет целый взрыв присоединения к Православной церкви Украины", - утверждает Епифаний.