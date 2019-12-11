Епифаний заявил, что половина православных Украины являются сторонниками ПЦУ

Епифаний объяснил, что у Московского патриархата больше храмов и те верующие, которые поддерживают ПЦУ, будут побуждать и уже побуждают священнослужителей к переходам.

Предстоятель Православной церкви Украины ПЦУ Епифаний заявил, что половина православных верующих среди украинцев являются сторонниками ПЦУ, поэтому должна состояться волна перехода приходов из УПЦ Московского патриархата.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Мы видим, что каждый год поддержка Московского патриархата в Украине все падает и падает, и будет падать и дальше. Поэтому логично, что волна перехода в нашу Церковь должна состояться. Почему? Согласно статистике, в Украине сейчас около 70% православных, а из них 50% - сторонники Православной церкви Украины", - сказал Епифаний.

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Епифаний объяснил, что у Московского патриархата больше храмов и те верующие, которые поддерживают ПЦУ, будут побуждать и уже побуждают священнослужителей к переходам.

Он добавил, что Московский патриархат пытается помешать этому процессу.

"Происходят сейчас по Украине сотни судебных исков, такая борьба. Они хотят показать тем лояльным нашим сторонникам в своей среде, что, если вы будете иметь желание прийти, то мы вам создадим такие трудности, которые сейчас есть, например, в Виннице, в других епархиях и приходах. Но в определенное время все это совпадет и будет целый взрыв присоединения к Православной церкви Украины", - утверждает Епифаний.