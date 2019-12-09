Еврейские общины Украины получат на 25% больше финансирования

Еврейские общины Украины, которые входят в состав Объединённой еврейской общины Украины, получат финансовую помощь к празднику Ханука.

Об этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач.

Михаэль Ткач сообщил, что финансовая помощь на Хануку увеличилась на 25% для малых и средних общин (таких большинство). Это стало возможно благодаря содействию крупнейших общин из Днепра, Киева, Харькова и Донецка.

Стоит отметить, что это будет уже пятый этап финансирования, который будет направлен в еврейские общины Украины в 2019 финансовом году. Ранее ОЕОУ выделяла средства украинским еврейским общинам на празднование Пурима, Песаха, Рош а-Шана и Суккота.

За последние годы своей деятельности Объединённая еврейская община Украины регулярно оказывает денежную и материальную помощь евреям Украины как напрямую, так и через общины.