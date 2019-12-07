Вино и немного специй: рецепт оригинального белого глинтвейна (видео)

Для приготовления напитка лучше всего выбрать сухое столовое вино.

В морозную погоду нередко хочется согреться чем-то горячим. Отличным вариантом может стать душистый глинтвейн.

Для приготовления этого напитка лучше всего выбирать сухое столовое вино. Глинтвейн может не только согреть и поднять настроение, но и спасти от простуды.

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Глинтвейн по-карибски

В кастрюлю выливаем белое вино (можно взять шардоне). Добавляем палочку корицы, 5 звездочек гвоздики, 2-4 звездочки бадьяна. Ставим на слабый огонь и, помешивая, варим до момента закипания.

Не даем напитку закипеть. Далее нарезаем в глинтвейн апельсин, лимон и другие свежие фрукты. Процеживаем от специй и даем настояться 15 минут, затем наслаждаемся горячим.