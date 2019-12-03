В Днепре общежитие, которое просело под землю, укрепили металлическими конструкциями (видео)

Работы по реконструкции здания длились 33 дня.

В Днепре ликвидирована аварийная ситуация в студенческом общежитии НТУ «Днепровская политехника», здание которого 5 октября просело под землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шикуленко.

«Проект реконструкции здания разработала Приднепровская строительная академия. Работы продолжались 33 дня и были разделены на два этапа: внешние и внутренние. Первый – по укреплению наружных конструкций со стороны стены, выходящей на проспект Яворницкого. Второй – укрепление в подвале и на первом этаже в аварийном квадрате. Работы осуществлялись с применением металлических каркасов, балок, поддерживающих перекрытия первого и второго этажей, а также металлических каркасов для колонн первого этажа», - отметил Шикуленко.

По его словам, специальная комиссия проведенными работами осталась довольна.

«Чрезвычайная ситуация в общежитии ликвидирована. Теперь работники НТУ «Днепровская политехника» могут безопасно продолжать ремонт внутри помещения», - добавил он.

Также, сегодня, 3 декабря, утром восстановлено движение всего общественного и частного транспорта на проспектах Гагарина и Яворницкого, в районе студенческого общежития, которое было приостановлено из-за аварийной ситуации с 5 октября.

Как сообщал УНИАН, аварийная ситуация в общежитии № 2 НТУ «Днепровская политехника» произошла 5 октября из-за попадания поверхностных вод в результате сильного дождя под фундамент здания. Вода вымыла грунт, и сооружение начало проседать. Жители общежития были отселены, движение транспорта в квартале возле общежития было приостановлено.