В Харькове полицейский спас ребенка от смерти

Девочка нуждалась в срочном уколе инсулина.

В Харькове полицейский спас жизнь ребенку, которая начала терять сознание на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина сейчас.

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Девочка больна сахарным диабетом и нуждалась в срочном уколе инсулина.

Отмечается, что "счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, отвез ее домой, где она и получила нужную инъекцию".

Полицейский занес ребенка на руках в подъезд дома. Он быстро поднимался с девочкой по лестнице, чтобы не потерять ни минуты.

Как сообщал УНИАН, жительница английского города Кингстон-апон-Халл родила девочку в автомобильном заторе. Ее любимый Каллум Вайлдридж спас девочку при помощи шнурка от кроссовка.