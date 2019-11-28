В Харькове полицейский спас ребенка от смерти
13:23, 28 ноября 2019Общество
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Девочка нуждалась в срочном уколе инсулина.
Полицейский спас ребенка / фото 112.ua
В Харькове полицейский спас жизнь ребенку, которая начала терять сознание на улице.
Об этом сообщает Telegram-канал Украина сейчас.
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Девочка больна сахарным диабетом и нуждалась в срочном уколе инсулина.
Отмечается, что "счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, отвез ее домой, где она и получила нужную инъекцию".
Полицейский занес ребенка на руках в подъезд дома. Он быстро поднимался с девочкой по лестнице, чтобы не потерять ни минуты.
Как сообщал УНИАН, жительница английского города Кингстон-апон-Халл родила девочку в автомобильном заторе. Ее любимый Каллум Вайлдридж спас девочку при помощи шнурка от кроссовка.
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