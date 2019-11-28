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В Харькове полицейский спас ребенка от смерти

13:23, 28 ноября 2019
Общество
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Полицейский спас ребенка / фото 112.ua

Об этом сообщает Telegram-канал Украина сейчас.

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Девочка больна сахарным диабетом и нуждалась в срочном уколе инсулина.

Отмечается, что "счет шел на минуты, но патрульный быстро среагировал, отвез ее домой, где она и получила нужную инъекцию".

Полицейский занес ребенка на руках в подъезд дома. Он быстро поднимался с девочкой по лестнице, чтобы не потерять ни минуты.

Как сообщал УНИАН, жительница английского города Кингстон-апон-Халл родила девочку в автомобильном заторе. Ее любимый Каллум Вайлдридж спас девочку при помощи шнурка от кроссовка.

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Теги: #новости Украины#Харьков#полицейскийпогода в Харькове