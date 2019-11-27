Жители села на Кировоградщине решили перенести его в другую область (видео)

В Полтавском облсовете ситуацию мягко называют неординарной, но будут голосовать на декабрьской сессии. Если большинство будет «за» – направят обращение к Кабмину и Верховной Раде.

Село Власовка Кировоградской области решило перейти в соседнюю область – Полтавскую.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Власовка находится фактически на полуострове, от областного центра их отделяют Днепр и заводи, а до Полтавы – сплошная суша, поясняют журналисты.

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«Будет удобно в Полтавской области. Будто возвращаемся домой к себе. Тут и больницы, и социальная связь», – заявил голова поселкового совета Анатолий Бабаченко.

До 1963 года Власовка и была Полтавщиной, пока советская власть не перенесла ее на Кировоградщину. Теперь, когда услышали об административно-территориальной реформе, власовский депутаты официально написали запрос в Полтавский облсовет.

В Полтавском облсовете ситуацию мягко называют неординарной, но будут голосовать на декабрьской сессии. Если большинство будет «за» – направят обращение к Кабмину и Верховной Раде.

В то же время эксперты говорят, что хотя община и решила, но в законодательном плане это надо урегулировать. К тому же в проекте административно-территориальной реформы, на которую надеются селяне, не предусмотрено изменение границ областей.