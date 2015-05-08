Боевики заминировали мемориал Славы возле Святогорска (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, сообщается, что в штаб антитеррористической операции поступила оперативная информация от местных жителей о том, что возле мемориала Славы неподалеку от Святогорской Лавры города Святогорск Донецкой области, была замечена подозрительная группа людей на транспортном средстве с номерами этого региона.

Военные сообщили об этом в правоохранительные органы и вызвали инженерно-саперное подразделение Вооруженных Сил Украины.

В результате осмотра саперы обнаружили на горе Артема, где планировалось проведение праздничных мероприятий по случаю 70-й годовщины победы во Второй Мировой войне, хорошо замаскированные взрывоопасные устройства и обезвредили их.

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После этого в "сотрудничестве с правоохранительными органами и с привлечением подразделения Сил специальных операций ВС Украины на военном вертолете Ми-8, был осуществлен осмотр определенного района", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

"Во время полета, спецгруппе поступила информация о подозрительном автомобиле Mitsubishi Pajero, который двигался недалеко от Святогорска", - рассказал заместитель руководителя антитеррористической операции полковник Сергей Галушко.

При задержании злоумышленников правоохранители обнаружили боеприпасы, стрелковое оружие, в том числе реактивные противотанковые гранатометы, документы и прочее.

Отмечается также, что подразделением Combat camera задержание было снято на видео. Продолжается следствие.

Ранее представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявлял, что боевики готовят провокацию 9 мая в Донецке, чтобы создать повод для наступления.