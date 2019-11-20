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Кабмин упростил для детей пересечение линии разграничения с оккупированными территориями

18:02, 20 ноября 2019
Общество
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Также была упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения / Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

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В частности, решение правительства предусматривает упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста (на основании свидетельства о рождении), упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами, а также внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, временного удостоверения гражданина, которое удостоверяет указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Кроме того, исключено такое определение как «ручная кладь».

Новые правила начнут действовать уже в конце ноября 2019 года.

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Теги: #новости Украины#Кабмин#линия разграничения