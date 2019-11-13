У Зеленского анонсируют создание фонда для одаренных детей из Крыма

В представительстве президента в Крыму отмечают важность сотрудничества с людьми, которые живут на территории временно оккупированного полуострова.

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева анонсирует создание фонда для одаренных детей из временно оккупированного Крыма и для культурных, и образовательных инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге в Киеве.

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«Для нас важно сотрудничество с людьми, которые живут на территории полуострова и тех, которые переехали сюда (на материковую часть Украины – УНИАН). Мы будем впервые об этом говорить - планируется создание фонда как для одаренных детей, так для культурных и образовательных инициатив из Крыма», - заявила она.

«Мы уже провели ряд консультаций, в том числе с нашими международными партнерами, донорами, государственными органами власти. Мы будем вводить такой центр, в который любой ребенок, который действительно является талантливым, который живет на оккупированных территориях, может обратиться, возможно, за стипендией для обучения и получать качественное образование в Украине», - добавила Ташева.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина обязательно отреагирует на открытие Россией железнодорожного движения через незаконно построенный Керченский мост.