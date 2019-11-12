Новосад: в украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тысячи детей с оккупированных территорий

По словам Новосад, учащиеся дистанционных классов по-настоящему заинтересованы в украинском образовании.

Украинское образование дистанционно получают 4500 тысячи детей из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом министр образования Анна Новосад рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Это 4,5 тысячи детей. И если мы посмотрим, с чего мы начинали в 14-15-м году, то эта цифра выросла практически в десятки раз", - отметила она, добавив, что эта цифра все равно мала.

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Министр описала, как происходит такое обучение: "Дети на неподконтрольной территории регистрируются на Moodle (дистанционной электронной платформе), а учителя в закрепленных на украинской подконтрольной территории школах придают им онлайн-уроки. Там размещены все материалы, задания. Они же проверяют контрольные, тесты и так далее".

По словам Новосад, учащиеся дистанционных классов по-настоящему заинтересованы в украинском образовании.

"Я имела возможность пообщаться с этими учителями на подконтрольной нам территории. И они говорят, что есть действительно большой интерес. И что действительно интересно - у них переполнены классы. Вот эти онлайн-классы – это более 30-40 учеников учатся и готовятся, есть даже класс с 57 учеников", - рассказала она.

"Это, в первую очередь, старшие классы, начиная с девятого, которые готовятся к внешнему независимому оцениванию. Мне кажется, что украинским властям это дает какую-то мотивацию, толчок - все-таки работать над развитием образования и понимать, что это наши люди, которые хотят и стремятся вернуться в Украину. Мы должны давать им эту возможность", - добавила министр.

Ранее в интервью УНИАН, Анна Новосад отметила, что в Минобразования планируют сделать оценку качества предоставления образовательных услуг гражданам с оккупированных территорий.