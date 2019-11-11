Стало известно, когда Сенцову вручат премию Сахарова

Церемония вручения премии состоится в Европарламенте в Страсбурге.

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов получит присужденную ему премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова 26 ноября.

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Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в понедельник, 11 ноября.

"В парламенте, 26 ноября, пройдет церемония награждения лауреата премии Сахарова Олега Сенцова, которого недавно отпустили с российской тюрьмы. Церемония пройдет в помещении Европейского парламента в Страсбурге", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в октябре прошлого года незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов стал лауреатом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли".

Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.