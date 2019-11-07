"Кварталовец" о фильме "Слуга народа": мы хотели показать, почему люди "мечтают перестрелять всю ВР"

По его словам, те "матерные слова, которые Голобородько гнул" – это внутреннее состояние каждого.

Фильм и сериал «Слуга народа» начинался как экранизация общения людей на кухне и его главная цель – показать, насколько людям надоело все, что происходило во власти.

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Об этом в интервью Armyinform рассказал актер, сценарист студии «Квартал 95» Александр Пикалов.

«Когда сейчас кто-то говорит, что фильм, а затем и сериал «Слуга народа», – это предвыборная кампания Владимира Зеленского, мне смешно, потому что это полная чушь. Ведь начиналось все это как экранизация общения людей на кухне. Мы хотели показать политикам, что общается простой народ, какие темы обсасывают дома, что им не нравится и почему мечтают, как в одном из эпизодов фильма, просто взять и перестрелять всю Верховную Раду». Мы хотели показать, насколько людям надоело все, что происходило на верхушке», – отметил Пикалов.

По его словам, те "матерные слова, которые Голобородько гнул" – это внутреннее состояние каждого. «Убежден: когда президентом стал тот, кто сам испытывал это недовольство властью и ситуацией в стране, изменения все-таки должны состояться. Вся страна ждет. И я тоже», – заявил Пикалов.