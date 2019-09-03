"Кварталовец" рассказал о реакции Зеленского на первый концерт без него
Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов заявил, что президент Владимир Зеленский звонил после первого концерта, который прошел без его участия.
Об этом Пикалов рассказал в интервью Украинской правде.
"После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа - ред.). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?", - рассказал актер.
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О том, возмущался ли Зеленский шутками о постоянном шептание Богдана ему на ухо, Пикалов отметил: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что... Думаю, да, немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов".
Также худрук "95 квартала" рассказал, что в целом команде без Зеленского ведется по-разному: где-то трудно, где-то немножко легче. Ранее команда работала на фронтмена, а сейчас их 3-4. Поэтому у "кварталовцев" сейчас идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть очень хорошие цифры просмотров.
Он также уверяет, что после того, как ушел Зеленский, в "Квартале" не было борьбы за должности.
Напомним, 13 августа в Одессе состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, однако с комиком Юрием Великим, который пародировал на сцене действующего президента.