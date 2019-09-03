"Кварталовец" рассказал о реакции Зеленского на первый концерт без него

Худрук "95 квартала" Александр Пикалов рассказал, что в целом команде без Зеленского приходится по-разному: где тяжело, где-то немножко легче.

Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов заявил, что президент Владимир Зеленский звонил после первого концерта, который прошел без его участия.

Об этом Пикалов рассказал в интервью Украинской правде.

"После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа - ред.). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?", - рассказал актер.

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О том, возмущался ли Зеленский шутками о постоянном шептание Богдана ему на ухо, Пикалов отметил: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что... Думаю, да, немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов".

Также худрук "95 квартала" рассказал, что в целом команде без Зеленского ведется по-разному: где-то трудно, где-то немножко легче. Ранее команда работала на фронтмена, а сейчас их 3-4. Поэтому у "кварталовцев" сейчас идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть очень хорошие цифры просмотров.

Он также уверяет, что после того, как ушел Зеленский, в "Квартале" не было борьбы за должности.

Напомним, 13 августа в Одессе состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского, однако с комиком Юрием Великим, который пародировал на сцене действующего президента.