Дело о бракованных бронежилетах на 100 миллионов гривень: чиновникам Минобороны объявили подозрения

Во время расследования установлено, что бездействие должностных лиц привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований пятерым должностным лицам Министерства обороны Украины объявили подозрение в бездействии, что привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов на общую сумму около 100 миллионов гривень.

Читайте такжеВ Минобороны показали, как проверяют бронежилеты (видео)Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, им инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, «вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя должностными лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 года, вопреки интересам службы, не выполнили действия, которые они должны были выполнить. Это привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МЗс-1-4» в количестве 11 тысяч на общую сумму около 100 миллионов гривень.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, что ГБР публиковало переговоры чиновников Минобороны о бракованных бронежилетах.