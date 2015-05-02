Участниками боевых действий признаны более 5 тысяч милиционеров

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает ZN.UA. "Такие решения были приняты в течение недели во время заседаний комиссии МВД по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий сотрудников органов внутренних дел под председательством заместителя министра Сергея Ярового.

Читайте такжеСтатус участника боевых действий получили около 21,5 тысяч военныхНа заседаниях члены комиссии рассмотрели присланные из областных подразделений милиции материалы в отношении работников, которые находились в зоне АТО. Комиссия приняла решение о предоставлении статуса участника боевых действий 2264 правоохранителям, в том числе 126 милиционерам, которые получили ранения. На сегодня статус участника боевых действий уже получили 5 тысяч 31 страж порядка", - говорится в сообщении.