В Ривном местные депутаты пытались запретить Хэллоуин

Ректор Ровенской духовной семинарии заявил, что реклама Хэллоуина негативно влияет на детей и молодежь.

Депутатам Ривненского городского совета предложили рассмотреть решение о запрете в городе рекламы Хэллоуина и празднования этого праздника в школах и коммунальных заведениях. В конце концов, текст решения изменили, добавив слово «рекомендовать».

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Как сообщает UA:Ривне, на сессии к трибуне вышел Александр Третьяк, ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской. Он зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Причина – реклама Хеллоуина одним из торговых центров.

По словам Третьяка, реклама Хеллоуина с девушкой в гриме негативно влияет на детей и молодежь, пропагандирует «суицид и насилие» и нарушает Закон Украины «О рекламе».

«В украинской культуре есть немало хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной», – подчеркнул он.

После перерыва депутат Татьяна Чубай зачитала отрывок из проекта решения, который предлагался на рассмотрение и в который внесли правки:

«...запретить пропаганду Хэллоуина в городе Ривне, в том числе наружную рекламу и празднование любых мероприятий в учреждениях образования и культуры коммунальной собственности... Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю городского совета Паладийчуку Сергею, УЖКХ и управлению архитектуры – контроль за рекламой».

Городской голова Владимир Хомко раскритиковал проект решения за несовершенство.

«Татьяна, если реклама, которая висит... противоречит – то в наше управление ЖКХ. А если не противоречит – то хоть головой в стену стучите, ничего не будет», – указал он.

Секретарь горсовета Сергей Паладийчук также отказался брать на себя контроль за выполнением решения.

В конце концов, решение приняли под конец заседания. Поскольку прямого запрета горсовет принять не может, к слову «запретить» добавили «рекомендовать». В такой редакции документ поддержали 26 депутатов.

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