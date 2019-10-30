Хэллоуин-2019: где и как отпраздновать День всех святых

Ежегодно праздник отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Последнее время самый популярный кельтский праздник Хэллоуин набирает оборотов и в Украине. Если вам интересно все про Хэллоуин-2019 - какого числа, откуда пошла традиция отмечать День всех святых, как отмечают праздник в других странах и где повеселиться в этот день в Киеве - читайте на УНИАН.

Когда празднуют Хэллоуин

Ежегодно праздник отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно в канун Дня всех святых, по приданиям, происходят все чудеса. В 2019 году 31 октября припадает на четверг.

История Хэллоуина

История праздника началась несколько столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции. На территории проживали кельтские языческие племена, делившие календарный год на зимнюю и летнюю части. В течение всего зимнего периода бог Солнца находился в плену у Соуина, являвшегося властелином мертвых и князем тьмы.

1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль Соуин. Согласно древнему сказанью, в ночь открывались двери в потусторонние миры, и обитатели ада благополучно проникали на Землю. Ночью активно зажигались костры и чтобы, умилостивить злых духов, им приносились жертвы.

В 9 веке, после распространения христианства на британской территории, произошло смешение древних традиций с праздником «All Hallows Even» (католическим Днем всех святых). Спустя некоторое время праздник стал именоваться Halloween (Хэллоуин).

Традиции и символы Хэллоуина

31 октября каждый начнет готовиться к вечеру: выбирать костюмы, украшать дом, покупать конфеты и делать устрашающий грим. В этот день принято веселиться и ходить к соседям за конфетами и деньгами с фразой «Кошелек или жизнь».

Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей, вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечку.

Тематический костюм – является главной традицией Хэллоуина. Принято надевать мрачные костюмы - ведьмы, медсестры, тролли, гномы, вампиры, а на лица наносят ужасающий грим, как правило, с потеками крови.

Одной из главных символов Хэллоуина являются сладости и это, пожалуй, самая приятная часть праздника для детишек.

Как отмечают Хэллоуин в Украине

В Украине праздник стали отмечать относительно недавно. Наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традицией. В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween-party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят разные конкурсы – на лучший костюм и на самый страшный грим.

Как празднуют Хэллоуин в разных странах мира

В Австрии проходит фестиваль “Тыквенный праздник”. 11 ноября Австрия празднует День святого Мартина. Люди ходят по улицам в костюмах и с фонарями в руках. Некоторые австрийцы считают, если они оставят хлеб, воду и зажженный фонарь за дверью своего дома, то мертвые души вернутся на земле в эту ночь.

В Бельгии некоторые деревни празднуют Хэллоуин, а в других больше почитают День всех святых. В ночь Хэллоуина бельгийцы обычно зажигают свечи в память об умершем родственнике.

В Канаду Хэллоуин привезли шотландские и ирландские иммигранты, прибывшие на материк в начале 19 века. Канада активно празднует Хэллоуин ежегодно 31 октября. Все проходит традиционно для этого праздника, яркие оранжевые тыквы, устрашающие костюмы, угощения, вечеринки.

Где отпраздновать Хэллоуин в Киеве

Эко-шабаш на Лысой горе

В канун Дня всех святых на Лысой горе пройдет слет всех монстров города. На балу чудовищ будет много развлечений: квесты, средневековые танцы, ночной показ фильмов ужасов, вырезание головы Джека из тыквы и музыкальный джем.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно расплатиться эко-валютой ― убрать на Лысой горе мусор и обменять его на входной билет.

Хэллоуин в парке «Феофания»

Парк «Феофания» на два дня превратится в прибежище всякого рода нечисти, ведь здесь пройдет грандиозное празднование Halloween!

Вы покатаетесь на лошадях, сфотографируетесь в долине чучел Silent Hill, попробуете вампирскую уху и потанцуете вокруг огромного костра на вечеринке «Диско-Вамп».

Велозаезд на Хэллоуин

Цель участников ― не только показать демонические костюмы, но и с уважением и вежливостью заявить о себе в формате велосипедного праздника.

Zoo-Halloween в Киевском зоопарке

с 30 октября по 1 ноября питомцев и гостей зоопарка ждут сюрпризы. Жителей столицы Киевский зоопарк приглашает вместе отметить самый страшный день в году — Хэллоуин. Животных на праздник будут кормить булочками и мясом из особой посуды: резных тыкв.