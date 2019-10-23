Семьи погибших в пожаре одесского лагеря "Виктория" требуют 4 миллиона гривень компенсации

Три семьи, чьи дети погибли в результате пожара, свой иск заявят позже.

В Одессе потерпевшие в результате пожара в лагере «Виктория», в котором в 2017 году погибли три воспитанницы ансамбля «Адель», требуют в суде взыскать моральный ущерб в размере почти 4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в центре правового мониторинга «Гідність», гражданский иск адвокат Николай Стоянов передал суду во время заседания, состоявшегося 22 октября.

Стоянов представляет интересы 37 потерпевших.

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«3,9 млн грн - такова общая сумма ущерба, которую пострадавшие при пожаре в «Виктории» участники танцевального ансамбля «Адель» и их родители намерены взыскать с Одесского горсовета, департамента науки и образования, лагеря «Виктория» и лично с обвиняемого – экс-директора лагеря Петроса Саркисяна», - сообщили в центре «Гідність».

Представитель горсовета Виталий Юраш выступил против ответственности горсовета, аргументировав тем, что Саркисян не является должностным лицом ни горсовета, ни его исполнительных органов, а по закону государство либо местное самоуправление могут возмещать ущерб, только если он нанесен должностным лицом.

Кроме того, по словам Юраша, городская власть предоставила адресную помощь семьям погибших – по 200 тыс. грн и оплатила погребение (по 130 тыс. грн). Пострадавшим при пожаре детям город предоставил матпомощь – по 20 тыс. грн.

«Обвиняемый Саркисян посоветовал адвокату Стоянову направить иск руководителю ансамбля «Адель» Татьяне Егоровой – «человеку, которая подожгла детей», - сообщили в мониторинговой организации.

Три семьи, в которых во время пожара погибли девочки, свой иск заявят позже. Их представитель Оксана Муравская сообщила судье, что готовит соответствующие документы.

Напомним, на предыдущем заседании представитель прокуратуры предъявил Саркисяну иск на 7,5 млн грн.

«В такую сумму прокуратура оценила ущерб территориальной громаде Одессы, нанесенный Саркисяном из-за несоблюдения им правил противопожарной безопасности», - сообщили в «Гидности».

Как сообщал УНИАН, пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

Худрук «Адели» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.

В августе 2019 года лагерь принял на оздоровление 100 детей.