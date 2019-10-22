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В Киеве у черных скупщиков изъяли 62 килограмма золота (фото)

15:56, 22 октября 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, правоохранители разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовлении и реализации ювелирных изделий.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов с последующей переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей со сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Как сообщал УНИАН, в июле Госбюро расследований накрыло банду «черных риелторов», в которой состояли несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева.

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Теги: #Киев#мошенникипогода в Киеве