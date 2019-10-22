В Киеве у черных скупщиков изъяли 62 килограмма золота (фото)

Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших противоправную деятельность по скупке лома золота у населения и ломбардов с последующей переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей ювелирных изделий.

В столице у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов изъято более 62 кг золота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, правоохранители разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовлении и реализации ювелирных изделий.

Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов с последующей переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей со сокрытием фактических объемов реализации, в результате чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн грн, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в июле Госбюро расследований накрыло банду «черных риелторов», в которой состояли несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева.