В семье Арсения Яценюка случилось горе

В возрасте 78 лет умер отец Арсения Яценюка.

В Черновцах 17 октября умер Петр Яценюк – отец бывшего премьер-министра Украины и главы "Народного фронта" Арсения Яценюка.

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Отец Яценюка болел и находился на лечении. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов", – говорится в сообщении.

Члены партии выразили соболезнования родным и близким Петра Яценюка.