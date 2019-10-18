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В семье Арсения Яценюка случилось горе

10:05, 18 октября 2019
Общество
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Члены партии выразили соболезнования родным и близким Петра Яценюка / novosti.in.ua

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Отец Яценюка болел и находился на лечении. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов", – говорится в сообщении.

Члены партии выразили соболезнования родным и близким Петра Яценюка.

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Теги: #Яценюк#Арсений Яценюк