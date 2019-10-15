Первый день отопительного сезона в Харькове: тепловики требуют погасить долги

Работники филиала «Теплосетей» бастуют.

В первый день отопительного сезона работники филиала Московского района КП «Харьковские тепловые сети» отказались работать, пока им не выплатят заработную плату.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на работницу участка теплового района №4 Викторию Коробченко.

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По ее словам, коммунальщики пришли на работу в 8 и через час решили — работать не будут. Участников протеста около 60 человек. По словам работников КП, им задолжали за три месяца.

«С территории района мы выйти не можем, потому что нам поставят прогул. Поэтому мы собрались на наших рабочих местах. Просто отказались работать и подключать социальную сферу», — рассказала Коробченко.

Как сообщает медиагруппа «Объектив», к работникам Московского филиала приехали коллеги из других районов. По словам работника филиала Шевченковского района, завтра тепловики планируют пикетировать горсовет. 16 октября — сессия.

15 октября, по распоряжению Харьковского городского головы, отопление начинают подавать на объекты социальной сферы — школы, детские сады, медучреждения и прочее.