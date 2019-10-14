Житомирские пограничники задержали в зоне ЧАЭС трех сталкеров (фото)
Два случая незаконного проникновения в зону ЧАЭС предупредили вчера пограничниками отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Юрий Шахрайчук.
Читайте такжеВ Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров-винничан
Правоохранители сначала задержали женщину, которая пыталась пересечь тыловую границу зоны отчуждения и попасть на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха. Нарушительницей оказалась 22-летняя киевлянка.
Впоследствии, пограничники задержали двух любителей экстремального туризма.
«Пощекотать свои нервы» на режимной территории пытались мужчина и женщина жители Киевщины и Донетчины", - уточнил Шахрайчук.
В отношении сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 ККУ «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".