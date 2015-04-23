Порошенко подписал закон, определяющий ответственность военнослужащих за превышение полномочий

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, с целью обеспечения неотвратимости наказания Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 4261, в которой определяется ответственность за превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

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Так, умышленное совершение действий, которые выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, кроме предусмотренных частью второй настоящей статьи, если эти действия причинили существенный вред, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Применение неуставных мер, насилия в отношении подчиненного или превышение дисциплинарной власти - лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Деяния, совершенные с применением оружия, а также деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.

Вышеуказанные действия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, наказываются лишением свободы сроком от 7 до 10 лет. Если же преступления совершены в условиях военного положения или в боевой обстановке, определяется лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, подчеркивается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада отказалась создавать Военную милицию, следователи которой, согласно законопроекту, должны были получить полномочия на досудебное расследование преступлений против установленного порядка несения военной службы (военных преступлений), а также преступлений, совершенных государственными служащими и сотрудниками Минобороны, ВС Украины во время выполнения ими служебных обязанностей или в расположении воинской части или на военных объектах, кроме тех, которые отнесены к подследственности других органов досудебного расследования. Кроме того, депутаты не поддержали предложение вернуться впоследствии к этому вопросу.