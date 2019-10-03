Фигурант дела Гандзюк Павловский уже в третий раз не явился на заседание суда в Одессе

Судебное заседание перенесли на 15 октября.

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский уже третий раз не явился на заседание Приморского райсуда Одессы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила адвокат Ольга Веретильник, которая представляет интересы отца активистки Виктора Гандзюка.

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"Ни Павловский, ни адвокат в суд не явились. (Максим - УНИАН) Болдин, адвокат Павловского, прислал ходатайство с просьбой отложить (судебное заседание - УНИАН), аргументируя это тем, что Павловский находится на лечении", - сказала адвокат.

По ее словам, заседание перенесли на 15.00 15 октября.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновичаа, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил соглашение со следствием, однако его суть не разглашается.

16 августа Павловский и его адвокат не явились на заседание Приморского райсуда Одессы, заседание перенесли на 22 августа. 22 августа они также не пришли в суд, заседание перенесли на 3 октября.