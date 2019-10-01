Компании-ретрансляторы "112 Украина" оспаривают непродление им лицензий на цифровое вещание

Истцы просят суд признать противоправными и отменить решение Нацсовета по телерадиовещанию от 26 сентября.

Региональные вещатели, которые ретранслировали телеканал "112 Украина", оспаривают в суде решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию об отказе в продлении им действия лицензий на цифровое вещание.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, истцами в данном административном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под логотипом "112 Украина".

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Истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 26 сентября относительно отказа им в продлении сроков действия лицензий на вещание.

"Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд приостановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда на канале вещания многоканальной телесети", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября, на заседании Нацсовета было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям, которые ретранслировали "112 Украина".

В Нацсовете объяснили, что эти вещатели не имели права транслировать "112 Украина". По словам члена Нацсовета Олега Черныша, в 2011 году эти компании получили лицензии на местное и региональное вещание. Позже их приобрели лица, имеющие отношение к телеканалу "112 Украина", и, не согласовывая свои действия с Нацсоветом, компании запустили в регионах спутниковую версию канала "112".

Руководство телеканала "112 Украина" назвало решение Нацсовета незаконным и заявило, что "телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу", канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.