Календарь событий: первые «воздушные гонки» и почтовая открытка, «горбатый Запорожец» по цене тысячи бутылок водки, «SOS» или «Спасите наши души», злачное кабаре «Мулен Руж» и дебют Элвиса Пресли за пять долларов

30 сентября

В понедельник - Международный день переводчика, учрежденный в 2017 году Генеральной ассамблеей ООН. Цель даты: пояснить обществу, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций - сближение народов, содействие диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечение развития и укрепления международного мира и безопасности. Кстати, у переводчиков появился свой профессиональный праздник в 1991 году: Международная федерация переводчиков (FIT) провозгласила 30 сентября Международным днем переводчика. Сама FIT была основана в 1953 году в Париже и сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран. Дата была выбрана неслучайно: в этот день - 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов Церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Читайте такжеВ Днепр прибыла уникальная библиотека им. Джона Маккейна, подаренная городу украинской диаспорой

Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента, много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей». В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию - Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом.

30 сентября в Украине - День библиотек и День усыновления. Поздравляем всех причастных к этим датам!

Есть в понедельник и исторические памятные даты. Так, в 1139 году в этот день произошло землетрясение в Гяндже, ныне территория Азербайджана, жертвами которого стали 230 тысяч человек.

В 1452 году в Майнце Иоганном Гутенбергом была напечатана первая книга - Библия.

В 1846 году в Чарльстоне, штат Массачусетс, доктором Уильямом Мортоном впервые был вырван зуб с использованием анестезии - диэтилового эфира.

В 1882 году в американском городке Эпплтон, штат Висконсин, на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, подающая электричество множеству потребителей по системе Эдисона. Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она могла освещать его дом, фабрику и соседние строения.

В 1901 году во Франции была введена обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км/ч. Это считалось риском для пешеходов.

В 1902 году был запатентован искусственный шелк – вискоза.

В 1906 году в Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. Соревнования были организованы американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. В них приняло участие 16 аэростатов. Первым обладателем Кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнования было решено сделать ежегодными. Главные правила Кубка не менялись с начала 20 века. Победителем становится пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего Кубка, становится организатором соревнований на следующий год. Каждый раз пилоты ставили все новые и новые рекорды. Так, в 1908 году швейцарский аэростат продержался в воздухе 73 часа. Это достижение не было побито вплоть до 1995 года. Розыгрыш Кубка прервался на время Первой мировой войны, но затем снова стал проводиться. А в 1939 году менее чем за месяц до запланированного старта началась Вторая мировая война, приостановившая спортивное воздухоплавание на 45 лет. Обновленный Кубок Гордона Беннета был проведен лишь в 1983 году, в честь 200-летия со дня первого полета человека на аэростате - братьев Монгольфье. Право принять возрожденные соревнования было дано Франции, и с тех пор они не прерывались ни разу.

В 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина.

В 1954 году, пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка «Наутилус» (США).

В 1980 году в Израиле была введена новая валюта - шекель.

В 1994 году Верховный суд Канады постановил, что мужчина, обвиненный в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельства факт своего опьянения.

Неофициальные праздники, за которые мир благодарен различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День мурлыканья и потягивания, День улета.

Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла и Ивана.

1 октября

Во вторник - Международный день пожилых людей, учрежденный Генассамблеей ООН в 1990 году для привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился - с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. В основе всех усилий, принимаемых в этом направлении, лежат права человека.

Читайте такжеВ Украине на сегодня насчитывается более 1 тысячи пенсионеров в возрасте свыше 100 лет

Еще 1 октября - Международный день музыки. Он отмечается с 1975 года по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. Термин «музыка» произошел от греческого musike, буквально - «искусство муз». С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На них изображены люди с музыкальными инструментами. А в 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

Кроме того, каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом (NAVS) в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом (IVU). Вегетарианство - система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения. Как и все традиции, оно имеет свою, причем давнюю историю. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах еще в древние времена, и в его основе изначально лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось в начале 19 века, и конкретно – в Англии, где широкому распространению данного «увлечения» способствовали буддистские учения, с которыми колонизаторы познакомились в Индии. Кстати, в Англии же было основано и первое одноименное общество (в 1847 году), и сегодня она является страной, где проживает наибольшее количество сторонников вегетарианской диеты (около 6% от общего населения). У этой системы питания было много известных сторонников. Например, Шопенгауэр считал, что вегетарианец – человек с более высокими нравственными и моральными устоями, а Бернард Шоу заявлял, что он питается как порядочный человек, не употребляя трупы невинных существ. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть, от мясоедения осознанно отказались примерно 10-11% жителей планеты, считая, что тем самым они обретают не только здоровье, но и душевный покой. Ведь их лозунг «Мы никого не убили». Но стоит отметить, что споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся по сей день. По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства – здоровое снижение веса, снижение риска ожирения и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Все это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, кожи, но и у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезные проблемы – атрофия сердечной мышцы и нервные расстройства.

В 1661 году в Англии состоялись первые гонки на яхтах: соревновались король Карл II и его брат Джеймс. Победу одержал король.

В 1847 году немецкий инженер, изобретатель Вернер фон Сименс, его братья и их соратник Иоганн Гальске основали фирму «Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske», ныне известную как «Siemens AG». С деятельностью компании связаны такие инновации, как стрелочный телеграф, динамо-машина, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, электровоз, слуховой аппарат, имплантируемый кардиостимулятор, цифровая АТС и многие другие.

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. В листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом просто «впечатали» марки достоинством два крейцера. «Корреспонденцкарты» моментально завоевали популярность: за первые два месяца их было продано около 3 миллионов. Почтовые карточки мало походили на современные иллюстрированные открытки. Тем не менее, они очень быстро обрели популярность, ведь стали не просто средством почтовой связи, но и отличной рекламой, сувениром. С развитием железных дорог и туризма резко возрос интерес к видовым открыткам. Особым спросом пользовалась, например, почтовая открытка с изображением почтальона: из его сумки можно было извлечь (в прямом смысле этого слова) целую серию миниатюрных видов города. Несмотря на небольшие тиражи, многие старые открытки дошли до наших дней. Сохранились они в семейных архивах, у коллекционеров, в собраниях музеев и библиотек. Это - ценный документально-исторический материал, который еще не изучен целиком.

В 1881 во Франции был создан футбольный клуб «Бордо».

В 1887 был открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.

В 1890 году в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.

В 1908 году Генри Форд представил новую модель своего автомобиля «Форд Лиззи» (модель T), ставший благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки.

В 1931 году на Харьковском тракторном заводе сошел с конвейера первый трактор.

В 1960 году с конвейера сошел первый ЗАЗ-965, выпускавшийся на заводе «Коммунар» в городе Запорожье. Культовый «Запорожец» сейчас — музейный экспонат, а в советские годы — желанный семейный транспорт. Самый маленький и доступный, и, возможно, самый узнаваемый «Запорожец» ЗАЗ-965 сразу окрестили «горбатый» за форму кузова. В этом советский автомобиль стал братом итальянского Fiat 600, но отличался всем остальным — другой двигатель, коробка, подвеска и увеличенные шины. На ЗАЗ-965 ставили двигатели мощностью не более 27 «лошадей», которые располагались позади пассажирского салона, а багажник вопреки традициям — впереди. При желании прокатиться на «зазике» можно было на скорости 90 км/ч! Тогда «Запорожец» стоил 1800 рублей, или около 16-18 зарплат рабочего. Впрочем, это было в три раза дешевле «Волги». «Молодцы, хороший подарок сделали нашим трудящимся», - оценил его в те времена глава СССР Никита Хрущев. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость тысячи бутылок водки (по 1,80 руб.). «Брошу пить, куплю машину», — подтрунивали тогда.

В 1964 году в Японии была запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль - Токайдо-синкансэн.

В 1971 году во Флориде было открыто самое крупное в мире место развлечений — «Дисней-уорлд».

В 1977 году легендарный Пеле оставил большой футбол, забив в течение своей спортивной карьеры 1281 гол в 1363 играх. В последней игре Пеле один тайм сыграл за свой последний клуб нью-йоркский «Космос» и один - за бразильский «Сантос», в котором начинал свою легендарную футбольную карьеру.

В 1979 году зона Панамского канала была передана под юрисдикцию Панамы.

Неофициальные праздники - Международный день кофе, Международный день охраны енотов, Международный день балета и День гуляния по улицам исчезнувших городов.

В Украине 1 октября отмечается День ветерана. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Иллариона, Владимира, Вениамина и Бориса.

2 октября

В среду - Международный день ненасилия, учрежденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия. Принцип ненасилия, известный также как ненасильственное сопротивление, отрицает использование физического насилия для достижения социальных или политических изменений. Считается, что существует три основных категории ненасильственных действий: выражение протеста и убеждение (сюда относится, в частности, проведение маршей и пикетов); отказ от сотрудничества; ненасильственное вмешательство (например, блокирование движения или захват помещений без причинения вреда людям). Нередко характеризуемая как «политика простых людей», эта форма социальной борьбы была принята широкими массами населения во всем мире в борьбе за социальную справедливость. В современном же мире, где насилия и социальной несправедливости, к сожалению, еще очень много, и к тому же велико и число вооруженных конфликтов и столкновений в разных странах, День ненасилия - весьма актуальная и важная дата.

Читайте такжеОнлайн-буллинг в Украине: жертвами травли в интернете стали почти треть подростков

Еще 2 октября - Международный день социального педагога. История даты следующая: в мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

В этот день в 1535 году французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.

В 1836 году английский натуралист Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», оно привело его к созданию теории эволюции.

В 1870 году Рим стал столицей объединенной Италии.

В 1936 году в США было открыто первое после отмены «сухого закона» предприятие по производству алкогольных напитков.

В 1997 году официально было объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.

Неофициальные праздники - День путанья следов в осеннем парке, День уролога, Всемирный день сельскохозяйственных животных, Всемирный день стомированных пациентов и Международный день детского церебрального паралича.

Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Федора, Марии, Николая и Теофила.

3 октября

В четверг нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, в 1863 году президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения.

В этот день в 1906 году в Берлине состоялась Морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как «SOS». Первоначально предложенный сигнал состоял из букв CQD - первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя - D - была добавлена к сигналу потому, что с этой буквы начиналось английское слово Danger - опасность. К этому сочетанию моряки быстро подобрали фразу «Come Quick, Danger», что означает в переводе с английского «Идите быстpее, опасность». Однако в виде кода на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид. Поэтому было решено выбрать другой сигнал. По коду Моpзе на всех языках он выглядит одинаково, представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов. То есть, этот сигнал был выбран из чисто технических соображений. Позже появились фразы, которые часто с ним связывают (как расшифровку «SOS»), - «Save Our Ship» (спасите наш корабль), или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), или «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или даже «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы). С 1 февраля 1999 все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему - GMDSS. В связи с этим значение сигнала «SOS» уменьшилось, хотя он по-прежнему может применяться.

Читайте такжеНа трассах в Украине могут появиться SOS-станции

В 1941 году американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления.

В 1945 году в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку «Старая овечка» он получил пять долларов.

В 1945 году была образована Всемирная федерация профсоюзов.

В 1956 году в Нью-Йорке были продемонстрированы первые в мире атомные часы для коммерческой продажи - «Atomichron».

В 1973 году в Киеве был открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке.

В 2003 году жители Тибета провели свой конкурс красоты. Организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них - 20-летняя Церинг Кьи. Она получила титул «Мисс Тибет» и приз в две тысячи долларов.

В 2003 году в Дублине был открыт гигантский движущийся памятник волне. Скульптура высотой 35,3 м способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра, и возвращаться в исходное положение благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию.

Неофициальные праздники - Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, Международный день скромного смеха и День поиска каштанов.

Именины у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафия, Ивана и Василия.

4 октября

В пятницу - Всемирный день защиты животных, учрежденный на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во итальянской Флоренции (Италия). Дата выбрана не случайно: 4 октября известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

Читайте такжеУкраинская школьница изобрела устройство, спасающее жизни в замкнутом пространстве

Еще 4 октября - Всемирный день улыбки. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались. Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ - визитную карточку компании. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения - через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом. Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help one person smile», что перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами.

В 1582 году Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, следующий день был объявлен 15 октября.

В 1675 году голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

В 1780 году остатки последней экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука вернулись в Англию.

В 1800 году в Луганске была запущена первая доменная печь.

В 1812 году в Крыму был заложен Никитский ботанический сад.

В 1911 году в Лондоне был пущен в строй первый эскалатор.

В 1958 году из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.

Неофициальные праздники - День выдержанного в бочках пива и старт Всемирной недели космоса.

Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии и Франциска.

5 октября

В субботу - Всемирный день учителя. Исторической предпосылкой для учреждения Дня стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». В 1994 году Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия проходят неизменно. Отмечает этот праздник и Украина. Поздравляем всех причастных к этой дате! Кстати, согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего начального образования к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно 3,3 млн учителей.

Читайте такжеДень учителя 2019 в Украине: когда отмечается и как поздравить педагогов

В этот день в 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

5 октября 1921 года в Лондоне начала действовать организация, получившая название ПЕН-клуб или просто ПЕН. Она объединила активную часть литературного мира (писателей, поэтов, журналистов) с целью оказывать помощь и содействие всем представителям литературного сообщества, пострадавшим за свои убеждения, произведения, подвергающимся всякого рода гонениям со стороны властей или оказавшимся по каким-то причинам в трудном жизненном положении. Идеологами и основателями Лондонского ПЕН-клуба стали писательница К.Э. Доусон-Скотт и писатель Дж. Голсуорси, первым возглавивший организацию. Их идеи были поддержаны мировым литературным сообществом, в результате чего в разных странах по всему миру начали появляться ПЕН-клубы, а организация приобрела статус международной. В 2010 году этот статус был подчеркнут в процессе ребрендинга, когда организация стала именоваться PEN International. На сегодняшний день руководство ПЕН осуществляется международным советом, состоящим из президента, избираемого каждые два года, генерального секретаря, казначея и семи членов из ПЕН-клубов разных стран. Свою деятельность ПЕН осуществляет в соответствии с уставом. В настоящее время организация объединяет более ста стран и в соответствии с последними нововведениями допускает членство не только писателей, поэтов и журналистов (то есть тех, кто пишет), но и редакторов, переводчиков, издателей.

В 1925 году в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, называвшийся «В наше время».

Неофициальные праздники - День напутствий улетающим птицам и Международный день против проституции.

Именины у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария и Бартоломея.

6 октября

В воскресенье - Всемирный день охраны мест обитаний, международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Праздник был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. Бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид - ощутимая и невосполнимая потеря.

Читайте такжеСегодня во всем мире празднуют день рождения стриптиза (18+)

В 1536 году за «ересь» был сожжен на костре английский религиозный реформатор, переводчик Библии на английский язык Уильям Тиндейл.

В 1769 году английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

В 1889 году в этот день в Париже у подножия Монмартра приняло первых посетителей ночное кабаре «Мулен Руж» («Красная мельница»). Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже. Легендарное злачное заведение вместе с компаньоном Шарлем Зидлером, в юности кожевником, а позже антрепренером, открыл воротила развлекательной индустрии Жозеф Оллер. Еще в 1875 году он основал первый французский мюзик-холл, а в 1888-м – знаменитый концертный зал «Олимпия». Название ночному кабаре дала деревянная мельница, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом, с крыльями красного цвета, который явно намекал на район красных фонарей, находящийся по соседству. Публика «Мулен Руж» была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном, в брюхе которого мужчины могли, отхлебывая абсент и покуривая опиум, глазеть на танцующих красоток.

Но все же главным козырем «Мельницы» стал канкан. Его исполняли с шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре «Элизе-Монмартр». В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства (Пикассо, Оскар Уайльд) и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Сейчас звезды «Мулен Руж» известны главным образом по плакатам Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц, и, окруженный шумной толпой, создавал свои картины, прославившие «Мулен Руж» и его самого. Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и во времена Тулуз-Лотрека, приходят посмотреть знаменитый канкан - одну из визитных карточек Франции.

В 1917 году в знаменитом «Литературном дайджесте» музыка, «вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться» названа «джаз»

В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» - «Певец джаза», режиссера Алана Кросланда. Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль в 3,5 млн долларов. Одну из главных ролей в фильме сыграл Эл Джолсон. Между тем, Днем рождения кино считают 28 декабря 1895 года. Тогда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 1900-х годов кинотеатры распространились по всему миру. Повсюду показ кинокартин происходил в музыкальном сопровождении. Оно обеспечивалось, как правило, игрой таперов на фортепиано. После успешного проведения первых киносеансов инженерная мысль обратилась к разработке способов фиксации и воспроизведения звука, совместимых с отображением движущейся картинки на кинопленке. В середине 1925 года в США три известные организации – «Warner Brosers», «Western Electric» и вновь образованная «Vitaphone Corp» объединили усилия по продвижению звукового кино. По мнению многих историков, первым художественным произведением, убедительно показавшим, что звуковое кино возможно, и что более чем тридцатилетний период «великого немого» близится к завершению, был музыкальный фильм «Певец джаза».

В 1979 году впервые в истории папа римский Иоанн Павел II посетил Белый дом в Вашингтоне.

6 октября 2010 года вышло фото- и видео приложение Instagram. К декабрю 2010 года у Instagram был 1 миллион зарегистрированных пользователей. В июне 2011 года — уже 5 миллионов. К сентябрю это число удвоилось, а к марту 2012 года количество пользователей достигло почти 30 миллионов. К концу февраля 2013 года Instagram объявил о 100 миллионах активных пользователей, а в марте 2014-го — о регистрации 200-миллионного пользователя. Сейчас число пользователей втрое выше.

Неофициальные праздники - День висения на люстре и День силы.

Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении и Артура.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная