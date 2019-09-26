Украинцы засыпали звонками "горячую линию" НАБУ после советы Зеленского звонить в бюро относительно проявлений коррупции

На "горячей линии" Национального антикоррупционного бюро гражданам советуют, куда им надо обращаться, если их сообщения о коррупцию не подследственны НАБУ.

После совета президента Владимира Зеленского гражданам звонить в Национальное антикоррупционное бюро по поводу коррупции количество звонков на "горячую линию" НАБУ увеличилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Читайте такжеЖаловались на тротуары и канализацию: в НАБУ отчитались о первом дне флэшмоба вот Зеленского

"Конечно, количество звонков возросло. Если президент ориентирует общество звонить в НАБУ. Но принцип работы "горячей линии" после этого обращения не изменился. Просто о существовании "горячей линии" узнали гораздо больше граждан. Для нас ничего не изменилось. Как и раньше, мы реагируем на любой звонок. Если это наша компетенция, то сразу приобщался детектив. А если компетенция другого органа, то мы ориентируем людей, куда обратиться, чтобы защитить свои права", - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в видеообращении в Facebook Зеленский заявил, что запускает «самый масштабный» челендж.

Он предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

«Если от вас требуют взятку, предлагают «откат» или любую другую коррупционную схему: пожалуйста, не молчите, не нужно писать в соцсетях «все пропало», «те - такие же как те», «Зеленский понаставил своих решал», нет. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», - сказал президент.