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Военным передали КрАЗы с прачечными (фото)

15:02, 23 сентября 2019
Общество
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Военные смогут высушить, погладить одежду и помыться / armyinform.com.ua

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6 комплексов уже передали в Харькове. Следующую партию ждут через несколько дней, пишет Армия Inform.

Банно-прачечные комплексы оборудованы современной техникой, электрогенераторами и системой подогрева воды с использованием жидкого или твердого топлива. Военные смогут высушить, погладить одежду и помыться.

Мобильные банно-прачечные размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют несколько отделений: баня с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки, глажения белья и одежды.

armyinform.com.ua

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Россией Крыму задумали построить универсальный десантный корабль – вертолетоносец.

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Теги: #ВСУ#армия#АвтоКрАЗ