Военным передали КрАЗы с прачечными (фото)

Мобильные банно-прачечные размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют несколько отделений.

Крюковский вагоностроительный завод изготовил 10 мобильных банно-прачечных для военных ООС, каждый стоимостью 8,5 миллиона гривень. Читайте такжеУкраинские летчики проведут наблюдательный полет над территорией России 6 комплексов уже передали в Харькове. Следующую партию ждут через несколько дней, пишет Армия Inform. Банно-прачечные комплексы оборудованы современной техникой, электрогенераторами и системой подогрева воды с использованием жидкого или твердого топлива. Военные смогут высушить, погладить одежду и помыться. Мобильные банно-прачечные размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют несколько отделений: баня с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки, глажения белья и одежды. Как сообщал УНИАН, в оккупированном Россией Крыму задумали построить универсальный десантный корабль – вертолетоносец.

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