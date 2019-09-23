Военным передали КрАЗы с прачечными (фото)
15:02, 23 сентября 2019Общество
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Мобильные банно-прачечные размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют несколько отделений.
Военные смогут высушить, погладить одежду и помыться / armyinform.com.ua
Крюковский вагоностроительный завод изготовил 10 мобильных банно-прачечных для военных ООС, каждый стоимостью 8,5 миллиона гривень.
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6 комплексов уже передали в Харькове. Следующую партию ждут через несколько дней, пишет Армия Inform.
Банно-прачечные комплексы оборудованы современной техникой, электрогенераторами и системой подогрева воды с использованием жидкого или твердого топлива. Военные смогут высушить, погладить одежду и помыться.
Мобильные банно-прачечные размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют несколько отделений: баня с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки, глажения белья и одежды.
armyinform.com.ua
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