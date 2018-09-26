Стало известно, куда ехала замеченная вблизи Закарпатья колонна военной техники (видео)

Ранее в сети опубликовали видео, как на Закарпатье движется колонна военной техники.

В Закарпатском областном военном комиссариате подтвердили факт передвижения военной техники в сторону Закарпатья. Она примет участие в учениях "Казацкая воля - 2018".

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В "Мукачево.net" отметили, что некоторые СМИ "подхватили" видео с этой техникой, а после него в статьях упоминали о сложной ситуации в отношениях с Венгрией.

Ранее в сети появилось видео, как военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины Львовской области.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), замеченные в районе проведения военных учений «Казацкая воля-2018».