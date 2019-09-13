Елена Зеленская рассказала, чем планирует заниматься в статусе первой леди
Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в качестве первой леди планирует заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.
Об этом Зеленская рассказала во время встречи с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум в рамках YES, передает пресс-служба президента Украины.
"Настало время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - сказала она.
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По словам первой леди, в настоящее время разрабатывается стратегия действий и инициатив.
Зеленская заявила, что был выделен ряд направлений работы, в частности, это здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей.
Елена Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.
Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.