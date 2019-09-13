В 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек - Баканов
21:30, 13 сентября 2019Общество
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Также в СБУ оценивают эффективность работы различных подразделений с целью возможного сокращения.
Иван Баканов / Фото УНИАН
Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что в 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек.
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Об этом Баканов сказал в комментарии УНИАН.
По его словам, 9 сентября было начато так называемое "функциональное обследование" эффективности работы различных подразделений СБУ, и эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.
"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.
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