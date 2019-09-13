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В 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек - Баканов

21:30, 13 сентября 2019
Общество
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Иван Баканов / Фото УНИАН

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Об этом Баканов сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, 9 сентября было начато так называемое "функциональное обследование" эффективности работы различных подразделений СБУ, и эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.

"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.

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Теги: #СБУ