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На презентации Apple показали Киев (фото)

15:56, 11 сентября 2019
Общество
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На презентации Apple показали фото Киева / скриншот

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Так, на экране среди других появилось фото киевского жилого комплекса, расположенного на левом берегу.

Отметим, что Apple уже не впервые использует пейзажи Киева в промо своих продуктов. Так, реклама третьего поколения "умных" часов AppleWatch снималась на Центральном вокзале столицы.

Напомним, на сентябрьской презентации Apple представила новый iPhone 11, AppleWatch 5, новый iPad, а также и новые "яблочные" сервисы AppleTV+ и Arcade.

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Теги: #Киев#презентация Appleпогода в Киеве