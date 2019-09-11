На презентации Apple показали Киев (фото)

Фото украинской столицы "засветилось" во время представления нового iPad.

На презентации компании Apple "засветилось" фото украинской столицы. Это произошло во время представления нового iPad.

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Так, на экране среди других появилось фото киевского жилого комплекса, расположенного на левом берегу.

Отметим, что Apple уже не впервые использует пейзажи Киева в промо своих продуктов. Так, реклама третьего поколения "умных" часов AppleWatch снималась на Центральном вокзале столицы.

Напомним, на сентябрьской презентации Apple представила новый iPhone 11, AppleWatch 5, новый iPad, а также и новые "яблочные" сервисы AppleTV+ и Arcade.