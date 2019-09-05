Бывшего нардепа-"радикала" объявили в розыск из-за избиения и угроз сельскому голове

По данным следствия, во время конфликта бывший народный депутат угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

Бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского подозревают в избиении и угрозе убийством сельскому голове.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка о нанесении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов.

Как отметили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что «подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения».

Также, по данным следствия, во время конфликта бывший народный депутат угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

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В настоящее время по уголовному производству Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.

В сообщении не указывается фамилия депутата, но, как ранее сообщали СМИ, в октябре 2018 года сельский голова Плахтянки заявил, что его и еще одного мужчину избил Скуратовский и угрожал убийством.

В сюжете от 26 октября 2018 года сельский голова Александр Сорочан сообщил, что это произошло тогда, когда он с товарищем ехал домой в село.

«Сзади подбегает Скуратовский - он ударил и я упал. Было видно, что он пьян - пахло спиртным», - рассказывал Сорочан журналисту.

«Он кричал: «Что вы делаете на моих угодьях. Я сюда деньги вкладываю, а вы отстреливаете моего зверя», - добавил Сорочан.

Сельский голова отметил, что он и его знакомый были без оружия и не охотились, а просто встретились еще с одним товарищем и разговаривали.