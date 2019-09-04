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На Днепропетровщине представили нового главу областной полиции (фото)

17:28, 04 сентября 2019
Общество
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Владимир Огурченко стал новым главой полиции Днепропетровской области / фото полиции

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на Днепропетровщине согласно приказу Председателя Национальной полиции Украины представил нового руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко. Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до руководителя управления", - говорится в сообщении.

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. В органах внутренних дел – с 1999 года.

Владимир Огурченко и Вячеслав Аброськин / фото полиции

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Загороднюка.

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Теги: #полиция#Днепропетровщинапогода в Днепре