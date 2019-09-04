На Днепропетровщине представили нового главу областной полиции (фото)

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

На Днепропетровщине представили нового главу областного управления Нацполиции. Им стал офицер полиции Владимир Огурченко.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на Днепропетровщине согласно приказу Председателя Национальной полиции Украины представил нового руководителя полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко. Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до руководителя управления", - говорится в сообщении.

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. В органах внутренних дел – с 1999 года.

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Загороднюка.