ICJ призывает украинскую власть расследовать убийство адвоката Иванова

Неизвестные лица расстреляли Александра Иванова из автоматического оружия.

Международная комиссия юристов (ICJ) призывает украинскую власть расследовать убийство адвоката Александра Иванова, который 22 августа был расстрелян из автоматического оружия возле СИЗО №6 в Кропивницком.

Расстрел совершен из автомобиля неизвестными лицами. Адвокат скончался на месте. Другой человек, который также пострадал, была госпитализирован в критическом состоянии. Об этом говорится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Убийство адвоката Александра Иванова должно расследоваться независимо, оперативно и тщательно, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - Темур Шакиров, старший юридический советник ICJ. "Если жизнь адвоката всегда в опасности из-за осуществления им своих функций, то нельзя говорить ни об одном положительном результате от законодательного реформирования", - добавил он.

Полиция подтвердила событие убийства и инициировала расследование в соответствии со статьей 115-2 Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство».

«Во время своей недавней миссии в Украину, делегация ICJ узнала о случаях убийства адвокатов. Этот случай демонстрирует отсутствие прогресса в вопросе гарантий безопасности адвокатов в Украине», – сказал Шакиров.

Согласно Основным положениям ООН о роли адвокатов, Правительства должны обеспечить адвокатам возможность осуществлять их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, причинения беспокойства и неуместного вмешательства (принцип 16). Основные принципы ООН указывают, что там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи с исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть адекватно защищены властями (принцип 17).

Напомним, 22 августа в Кропивницком произошло убийство адвоката Александра Иванова. НААУ обратилась к руководству ГПУ и МВД с призывом взять расследование данного преступления на личный контроль.

Международная комиссия юристов (The International Commission of Jurists (ICJ)) - негосударственная организация, работающая в сфере международного права прав человека и международных стандартов системы правосудия. Комиссия является постоянно действующей группой из 60 ведущих юристов (судей и адвокатов) из разных стран, в том числе, представителей высшего эшелона судебной власти в Австралии, Канаде, Южной Африке, Германии, Аргентине и других странах мира.