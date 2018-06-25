Как бедному жениться, так ночь мала: укрепление гривны ударит по заробитчанам

Те из отечественных политиков и экспертов, которые предчувствовали грядущую ревальвацию гривны и убеждали оппонентов в правительстве и НБУ во вредности данной затеи, в качестве контраргументов называли ухудшение в этом случае условий бизнеса для украинских экспортеров и потери граждан, хранящих сбережения в долларах – неважно, на банковских депозитах или под подушкой. Однако весьма существенно пострадает от случившегося таки в последние две недели де-факто укрепления отечественной валюты (на межбанке и особенно на наличном рынке) еще одна очень многочисленная категория украинцев. Речь идет о трудовых мигрантах и, естественно, членах их семей.

Каждый 10-ый взрослый украинец трудится на чужбине

Конечно, никто точно не знает, сколько украинцев трудится за рубежом, озвучиваются лишь предположения. К примеру, недавно заместитель министра труда и социальной политики Украины Виктор Иванкевич сообщил, что на сегодняшний день за границей работают около 3,5 миллионов соотечественников. При этом он подчеркнул, что из этого количества не более 2% украинцев трудоустраиваются легально.

Согласно данным, обнародованным тоже не так давно представительством Международной организации миграции в Украине (МОМ), за пределами страны сейчас трудятся около 3 миллионов граждан. Примерно 70% от общего количества работающих за рубежом украинцев – мужчины, которые задействованы в строительной сфере и сети торговли, а преобладающее большинство женщин за границей работают в сельском хозяйстве и в качестве домашней прислуги. Около 1 миллиона украинцев работают в России, еще примерно 2 миллиона – в Польше, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии, Греции, Словакии и Беларуси, свидетельствует статистика МОМ. Чаще же всего за границу едут работать жители сельских районов и маленьких городов, поскольку именно там наблюдается наибольший уровень безработицы.

Несколько иные показатели содержатся в опубликованном на днях новом справочнике Всемирного банка «Миграция и переводы» в отношении числа украинских трудовых мигрантов, пребывающих в России. Согласно изданию, по коридору «Россия – Украина» и обратно ежегодно фланируют от 3,6 до 4,8 миллиона человек. Впрочем, по этим цифрам трудно делать какие-то конкретные выводы, ясно лишь, что в РФ работают или подрабатывают очень много граждан Украины.

Также довольно сильно отличаются между собой оценки различных организаций относительно возможных объемов валюты, поступающей в Украину от «заробитчан».

Например, согласно докладу Международного фонда сельскохозяйственного развития - специализированного учреждения ООН – сумма денежных переводов украинских гастарбайтеров на родину в 2006 году составила 4,8 миллиарда долларов. В среднем заработок украинского трудового мигранта составлял 800 долларов в месяц (от 500 долларов в месяц на сельхозработах в Польше до 1,5 тысячи долларов на строительных работах в Португалии).

МОМ называет в вышеупомянутом докладе более крупные суммы, и это касается уже 2007 года. По ее данным украинские трудовые мигранты отправили в прошлом году домой денежных переводов на сумму от 5 до 7 млрд. долларов.

При этом эксперты не отрицают, что реальные объемы переданных украинскими гастарбайтерами на родину средств значительно больше, чем упомянутые суммы денежных переводов. Высказываются предположения, что полная величина поступивших от «заробитчан» денег в Украину составляет порядка 20 млрд. долларов (то есть, в среднем около 6 тыс. долларов в год на одного мигранта). А коли так, их ущерб от произошедшей ревальвации гривны, если она зафиксируется и будет удерживаться, скажем, на уровне 3%, составит 3 млрд. гривен в годовом измерении, если укрепление гривны достигнет 5%, то, соответственно, 5 млрд. гривен и т.д.

Но потери украинских трудовых мигрантов и их семей от укрепления гривны – это лишь один конкретный и очень больной удар, полученный ими сейчас. Вообще же ситуация для «заробитчан» в последние годы стабильно ухудшается. Что имеет значение не только для них и их иждивенцев, но и для всей украинской экономики.

Гастарбайтеров из Украины будет все меньше и меньше

Очень неплохо по сравнению с возможностями в Украине зарабатывали трудовые мигранты во второй половине прошлого и в первые годы нынешнего веков. В частности, среднемесячная зарплата в стране была в 1999 году – 178 гривен (чуть более 30 долларов по тогдашнему курсу на конец года), в 2000 – 230 гривен (менее 45 долларов), в 2001 – 311 гривен (менее 60 долларов), в 2002 – 376 гривен (около 70 долларов). А даже в ближнем зарубежье – например, в Польше, Чехии, Венгрии – можно было получать в те годы по 300-500 долларов в месяц. За полтора-два года работы на чужбине получалось накопить денег на приобретение одно-двухкомнатной квартиры в Украине. И ехали тогда ради этого за границу даже многие из тех, кто имел работу на родине.

Сейчас же обстановка совершенно иная. По ценам на жилье Украина догнала и перегнала многие европейские страны – цена квадратного метра повысилась за последние семь лет более чем в 10 раз. Разрыв же между размерами зарплат все более сужается в связи с тем, что темпы роста зарплат и вообще доходов населения в странах Европы намного ниже, чем в последние годы в Украине.

К примеру, в Германии – как сообщило в марте издание «Deutsche Welle» - средняя годовая оплата труда наемных сотрудников в 2007 году составила 27 100 евро (до выплаты налогов и страховок). Это, по курсу 1,5 долл./евро - 40 650 долларов в год, или 3 387 долларов в месяц. По сравнению с 2006 годом данный показатель увеличился лишь на 1,4 процента.

Приблизительно такой же уровень зарплат или ненамного ниже и в других государствах Западной Европы – Англии, Франции, Италии, Австрии и т.д. А вот в таких странах как Люксембург, Норвегия, Лихтенштейн, Нидерланды, Швейцария, Дания и некоторых других – размеры средних зарплат даже выше. Но везде они не растут быстро. Так, в Дании, где доходы населения являются наивысшими в Европе, средние зарплаты с 2001 по 2005 год повысились только на 18% (около 3% в год).

Значительно отстают от «старой» Европы государства Восточной Европы, где средние зарплаты колеблются сейчас в диапазоне 500-1000 долларов. Догнала их по этому показателю недавно и Россия – там средняя зарплата достигла отметки в 12,7 тыс. рублей (500 долларов) в июне прошлого года.

В Украине же темпы роста номинальных зарплат и доходов граждан в последние годы были очень высокими, при этом курс гривны к доллару не только не снижался (с 1999 года), но даже вырос – на 5% в апреле 2005 года. Прирост номинальных зарплат в 2007 году составил 29,7%, в 2006 – 29,2%, в 2005 – 36,7%, в 2004 – 27,5%, суммарно за эти четыре года они увеличились в 2,92 раза. И на ближайшую перспективу замедление темпов роста не ожидается, скорее – наоборот. Так, уже в январе 2008 года к январю 2007 года средняя зарплата повысилась на 36,8%, а доходов населения вообще на 47,2%.

Естественно, чем меньше будет маржа между зарплатами в Украине и странами зарубежья, тем слабее будут становиться стимулы для выезда соотечественников за пределы страны на заработки. В январе же 2008 года величина средней зарплаты украинцев превысила 300 долларов (1521 грн.), а в промышленности подобралась почти к 350 долларам (1763 грн.). Уже сегодня рабочие строительных специальностей с не самой высокой квалификацией могут зарабатывать 400-500 долларов в месяц в областных и крупных районных центрах Украины, а в Киеве – в полтора-два раза выше этого. Зачем же в таком случае тратиться на дальний переезд, испытывать лишения и рисковать за кордоном, если заработки в той же Польше или России лишь немногим выше, чем дома?

Поэтому количество трудовых мигрантов из Украины в последнее время уже стало уменьшаться. А дальше, в свете описанных тенденций, данный процесс будет лишь ускоряться. Произошедшая же в последние две недели ревальвация гривны наверняка станет весьма мощным дополнительным толчком для этого.

Источник покрытия дефицита рабочей силы

Нужно отметить, что трудовая миграция оказывает сегодня весьма большое влияние на состояние украинской экономики, поскольку объемы поступающей от гастарбайтеров в страну валюты очень значительны. Для сравнения, весь товарный экспорт из Украины за прошлый год составил 49,2 млрд. долларов, а выручка по главной экспортной статье – от поставок недрагоценных металлов и изделий из них – 20,8 млрд. долларов. Следовательно, приток валюты в страну от «заробитчан» примерно равен объему поступлений от металлургического экспорта.

Надо полагать, что хотя и не вся, но значительная часть валюты, поступающей от трудовых мигрантов, обменивается затем в коммерческих банках на гривну. В 2007 году банки купили у населения валюты на 28 489,4 млн. долларов, и немалая часть этой суммы является деньгами, поступившими из-за границы от гастарбайтеров.

В то же время, продали валюты населению банки в прошлом году еще больше – 32 773,2 млн. долларов (отрицательное сальдо – 4 283,8 млн. долларов). Существенную долю в этом показателе составляет валюта, приобретенная за деньги от реализации нелегального импорта (контрабанды).

Если предположить, что правительству удастся ощутимо снизить объемы контрабанды, то валютный баланс в стране вряд ли сильно изменится – поскольку товары начнут ввозить легально и вырастут показатели официального импорта. А вот в случае резкого сокращения поступлений долларов, евро и рублей от трудовых мигрантов (в связи с уменьшением числа выезжающих за рубеж) быстрая компенсация не просматривается.

Впрочем, уменьшение масштабов трудовой миграции из Украины будет иметь и немаловажный плюс для экономики. Поскольку именно в ближайшие годы достигают работоспособного возраста украинцы, появившиеся на свет в начале 1990-ых годов, когда рождаемость в стране начала стремительно снижаться. В связи с чем с каждым годом будет все острей ощущаться нехватка трудовых ресурсов в самой Украине. Так что, как говорится, нет худа без добра…

Юрий Глухов